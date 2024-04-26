الرياضة ضبط 3 شحنات تنتهك حقوق العلامة التجارية للاتحاد

البلاد- جدة

ضبطت إدارة إنفاذ العلامة التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية 3 شحنات تحمل ملابس مزيفة للعلامة التجارية لشركة نادي الاتحاد. من جانبه أصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا عبر حسابه في “اكس”، جاء على النحو التالي: في إطار الجهود المبذولة بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وشركة نادي الاتحاد في سبيل حماية وإنفاذ حقوق العلامة التجارية للشركة، قامت إدارة إنفاذ العلامة التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية بضبط ثلاث شحنات عبر المنافذ الجمركية في جسر الملك فهد وميناء نيوم، تحمل ملابس بها العلامة التجارية لشركة نادي الاتحاد تم وضعها بطريقة مزيفة ومقلدة. وشكر الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد السيد دومينجوس أوليفيرا الهيئة السعودية للملكية الفكرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على جهودهما وإسهامهما في القضاء على جريمة الغش التجاري وتعاونهما الدائم مع شركة نادي الاتحاد في كشف انتهاك العلامة التجارية للشركة. مؤكداً الاستمرار في ملاحقة أي جهة أو منشأة تقوم بانتهاك العلامة التجارية للشركة. وذلك بالتنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية في رصد المخالفات عبر المنافذ الجمركية أو المنشآت التجارية أو المتاجر الإلكترونية؛ وذلك بهدف حفظ حقوق الشركة ومنع استغلالها دون وجه حق بما يضر بمصالح شركة نادي الاتحاد وشركائها التجاريين.