بالعلامة الكاملة.. أخضر اليد يتوج بذهبية الألعاب الخليجية

البلاد- جدة
تُوج المنتخب السعودي بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب بالإمارات، بعد تحقيقه العلامة الكاملة بانتصاره في خمس مباريات خاضها في مشواره بالبطولة.
وفاز المنتخب السعودي اليوم الجمعة على المنتخب القطري بنتيجة (37-17) في الجولة الخامسة والأخيرة؛ ليؤكد صدارته برصيد 10 نقاط.
وعقب نهاية المباراة، تُوج لاعبو الأخضر بالميدالية الذهبية بعد الحصول على المركز الأول، ونال منتخب الكويت الفضية، وحصل منتخب البحرين على الميدالية البرونزية، وجاء عُمان رابعاً، والإمارات خامساً، وقطر سادساً.
وكان المنتخب السعودي قد فاز في مباراته الأولى أمام البحرين بنتيجة (32-29)، وفي مباراته الثانية تغلب على منتخب عُمان بنتيجة (38-24)، وفي المباراة الثالثة فاز على المنتخب الإماراتي بنتيجة (37-20)، وفي الرابعة تغلب على المنتخب الكويتي بنتيجة (32-22)، وفي مباراته الختامية فاز على المنتخب القطري (37-17).
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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