الهلال يتغلب على الفتح بثلاثية

محمود العوضي- جدة
استعاد فريق الهلال عافيته، ونجح في الفوز على نظيره الفتح، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.
سجل زيلاريان الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة 57، بتسديدة صاروخية لم يتمكن ياسين بونو من التصدي لها.
ورد الهلال سريعًا على هدف الفتح بإدراك التعادل في الدقيقة 58 عبر ميشايل ديلغادو.
وتقدم روبن نيفيز للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 74.
ثم أضاف علي البليهي الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 90+14.
بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 78 وواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري، بينا تجمد رصيد الفتح عند 41 نقطة في المركز السابع.
هدددددف!⚽
زيلاريان يفتتح أول أهداف الفتح في شباك الهلال ⚽🔥
الهلال 0 × 1 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الفتح | #SSC pic.twitter.com/UeYp29bd8h
— SSC (@ssc_sports) April 26, 2024
هدددددف!⚽
الهلال يعود سريعًا للتعادل عن طريق ميشايل ⚽🔥
الهلال 1 × 1 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الفتح | #SSC pic.twitter.com/dh6C9fSaip
— SSC (@ssc_sports) April 26, 2024
هدددددف!⚽
نيفيز يمنح الهلال ثاني الأهداف من علامة الجزاء ⚽🔥
الهلال 2 × 1 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الفتح | #SSC pic.twitter.com/DzKu0QUPE9
— SSC (@ssc_sports) April 26, 2024
هدددددف!⚽
البليهي يضع بصمته بهدف هلالي ثالث ⚽🔥
الهلال 3 × 1 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الفتح | #SSC pic.twitter.com/YbGZaYOAsu
— SSC (@ssc_sports) April 26, 2024