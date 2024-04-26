الرياضة

الهلال يتغلب على الفتح بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time18 / شوال / 1445 هـ      26 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

استعاد فريق الهلال عافيته، ونجح في الفوز على نظيره الفتح، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.

سجل زيلاريان الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة 57، بتسديدة صاروخية لم يتمكن ياسين بونو من التصدي لها.

ورد الهلال سريعًا على هدف الفتح بإدراك التعادل في الدقيقة 58 عبر ميشايل ديلغادو.
وتقدم روبن نيفيز للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 74.

ثم أضاف علي البليهي الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 90+14.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 78 وواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري، بينا تجمد رصيد الفتح عند 41 نقطة في المركز السابع.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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