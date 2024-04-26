الشباب يحسم الكلاسيكو أمام الاتحاد بثلاثية

محمود العوضي- جدة
حسم فريق الشباب اللقاء الذي جمعه مع مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الكلاسيكو الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 29 من دور روشن.
تقدم للشباب حبيب ديالو في الدقيقة 48، وتعادل للاتحاد عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 58. ونجح كارلوس جونيور في إعادة التقدم للشباب في الدقيقة 82، قبل أن يعزز مصعب الجوير بالهدف الثالث مع الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر الشوط الثاني.
بتلك النتيجة، رفع رصيد الشباب إلى النقطة 38 وقفز إلى المركز التاسع، وتراجع الاتحاد للمركز الخامس برصيد 50 نقطة.
هدددددف!⚽
الحبيب ديالو يفتتح التسجيل للشباب ⚽️🔥
الاتحاد 0 × 1 الشباب#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_الشباب | #SSC pic.twitter.com/ixKY8A2VeR
— SSC (@ssc_sports) April 26, 2024
هدددددف!⚽
الاتحاد يعود سريعًا للتعادل عن طريق حمدالله ⚽🔥
الاتحاد 1 × 1 الشباب#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_الشباب | #SSC pic.twitter.com/c6exqcX9aY
— SSC (@ssc_sports) April 26, 2024
هدددددف!⚽
الشباب يؤكد تفوقه بالكلاسيكو بالهدف الثالث عن طريق مصعب الجوير⚽🔥
الاتحاد 1 × 3 الشباب#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_الشباب | #SSC pic.twitter.com/FejM7Nz5X0
— SSC (@ssc_sports) April 26, 2024