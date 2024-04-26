الرياضة

الشباب يحسم الكلاسيكو أمام الاتحاد بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time18 / شوال / 1445 هـ      26 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حسم فريق الشباب اللقاء الذي جمعه مع مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الكلاسيكو الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 29 من دور روشن.

تقدم للشباب حبيب ديالو في الدقيقة 48، وتعادل للاتحاد عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 58. ونجح كارلوس جونيور في إعادة التقدم للشباب في الدقيقة 82، قبل أن يعزز مصعب الجوير بالهدف الثالث مع الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر الشوط الثاني.

بتلك النتيجة، رفع رصيد الشباب إلى النقطة 38 وقفز إلى المركز التاسع، وتراجع الاتحاد للمركز الخامس برصيد 50 نقطة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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