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التعاون يصعق ضمك بهدف قاتل

صحيفة البلادaccess_time18 / شوال / 1445 هـ      26 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق التعاون فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه ضمك، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على ملعب ضمك بخميس مشيط، في إطار منافسات الجولة 29 من دوري روشن.

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب جواو بيدرو في الدقيقة 89 من عمر المواجهة.
هذا الفوز قفز بالتعاون إلى المركز الرابع في ترتيب دوري روشن برصيد 51 نقطة، واستمر ضمك ثامنًا برصيد 38 نقطة.

يخوض ضمك مباراته القادمة في الجولة 30 من روشن أمام الأهلي في جدة يوم الخميس، بينما سيستضيف التعاون مساء الجمعة فريق الهلال.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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