التعاون يصعق ضمك بهدف قاتل

محمود العوضي- جدة
حقق فريق التعاون فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه ضمك، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على ملعب ضمك بخميس مشيط، في إطار منافسات الجولة 29 من دوري روشن.
سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب جواو بيدرو في الدقيقة 89 من عمر المواجهة.
هذا الفوز قفز بالتعاون إلى المركز الرابع في ترتيب دوري روشن برصيد 51 نقطة، واستمر ضمك ثامنًا برصيد 38 نقطة.
هدددددف!⚽
جواو بيدرو يسجل هدف التعاون في الدقائق الأخيرة ⚽🔥
ضمك 0 × 1 التعاون#دوري_روشن_السعودي#ضمك_التعاون | #SSC pic.twitter.com/BoIrTybVUq
— SSC (@ssc_sports) April 26, 2024