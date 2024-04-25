لاعبات تايبيه ينتزعن ذهب وفضة آسيوية البلياردو

الرياض- غدير الطيار
اختتمت اليوم الخميس منافسات البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات والفتيات تحت 17 عاما التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، على صالة تدريب الاتحاد بحي اليرموك، بمشاركة أكثر من 70 لاعبة مثلن 12 دولة.
وتوج الدكتور ناصر الشمري رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، بحضور الدكتور شينجبنج دينج ممثل سفارة تايبيه في المملكة، أصحاب المراكز الأولى في البطولة.
وانتزعت لاعبات منتخب تايبيه الذهب والفضة في المنافسات؛ حيث توجت لاعبة تايبيه وينق مينق بذهبية منافسات 9 كرات فتيات بعد فوزها في النهائي على مواطنتها جانق جاجا بنتيجة 2/5، وتوجت لاعبة المنتخب السعودي جود بخاري بالميدالية البرونزية كأول لاعبة سعودية وخليجية وعربية تحصل على ميدالية آسيوية.
ونالت لاعبة منتخب كوريا الجنوبية هيو يولم المركز الرابع، وفي منافسات 9 كرات سيدات توجت لاعبة منتخب تايبيه شو شن بالميدالية الذهبية، بعد فوزها في النهائي على مواطنتها وي تيز بنتيجة 3/7 وحصلت لاعبة منتخب كوريا الجنوبية سيو سو على المركز الثالث، ولاعبة منتخب اليابان كوهير شيرو على المركز الرابع. وتم تتويج اللاعبات وتسليمهن الجوائز المالية للبطولة والتي بلغت 20 ألف دولار.