الرياضة

الرياض يتغلب على الأهلي بثنائية

صحيفة البلادaccess_time17 / شوال / 1445 هـ      25 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الرياض فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في الرياض، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن.

تقدم الرياض في الدقيقة 43 عن طريق بيراما توري من ركلة جزاء، ولكن فرانك كيسيه نجح في إدراك التعادل لفريق الأهلي مع الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الأول، حاول الأهلي تسجيل هدف التقدم ولاحت له العديد من الفرصن وسط تراجع من لاعبي الرياض، واعتمادهم على الهجمات المرتدة السريعة.

ونجح عبدالهادي الحراجين بعد سلسلة من التمريرات في تسجيل هدف التقدم لفريق الرياض مع الدقيقة 84 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الرياض بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 52 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، فيما وصل رصيد الرياض إلى النقطة 28 في المركز الرابع عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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