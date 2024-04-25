الرياض يتغلب على الأهلي بثنائية

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الرياض فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في الرياض، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن.
تقدم الرياض في الدقيقة 43 عن طريق بيراما توري من ركلة جزاء، ولكن فرانك كيسيه نجح في إدراك التعادل لفريق الأهلي مع الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من الشوط الأول.
وفي الشوط الأول، حاول الأهلي تسجيل هدف التقدم ولاحت له العديد من الفرصن وسط تراجع من لاعبي الرياض، واعتمادهم على الهجمات المرتدة السريعة.
ونجح عبدالهادي الحراجين بعد سلسلة من التمريرات في تسجيل هدف التقدم لفريق الرياض مع الدقيقة 84 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الرياض بهدفين مقابل هدف.
بهذه النتيجة، تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 52 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، فيما وصل رصيد الرياض إلى النقطة 28 في المركز الرابع عشر.
شاهد أهداف المباراة الرياض والأهلي بصوت المعلق رؤوف خليف 🎙️⤵️#دوري_روشن_السعودي #الرياض_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/dmmzV2tqBw
— SSC (@ssc_sports) April 25, 2024