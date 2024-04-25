الرياضة

الحزم يفاجئ الوحدة بثنائية

صحيفة البلادaccess_time17 / شوال / 1445 هـ      25 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

أنعش فريق الحزم آماله في البقاء بدوري روشن، وذلك بعد فوزه على مضيفه الوحدة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة 29، من دوري روشن.

سجل هدفي الحزم كل من” فايز سليماني ومحمد باداموسى” في الدقيقتين 64 و 68 من عمر المباراة.

ولعب الحزم بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37، إثر خروج لاعبه أحمد الجويد مطرودًا بالبطاقة الحمراء.

الفوز أنعش بعض الشيء آمال الحزم في الهروب من شبح الهبوط، حيث ارتفع رصيده إلى النقطة 19، ولكنه استمر متذيلاً جدول ترتيب روشن، بينما جمدت الهزيمة رصيد الوحدة عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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