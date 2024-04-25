الحزم يفاجئ الوحدة بثنائية

محمود العوضي- جدة
أنعش فريق الحزم آماله في البقاء بدوري روشن، وذلك بعد فوزه على مضيفه الوحدة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة 29، من دوري روشن.
سجل هدفي الحزم كل من” فايز سليماني ومحمد باداموسى” في الدقيقتين 64 و 68 من عمر المباراة.
ولعب الحزم بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37، إثر خروج لاعبه أحمد الجويد مطرودًا بالبطاقة الحمراء.
الفوز أنعش بعض الشيء آمال الحزم في الهروب من شبح الهبوط، حيث ارتفع رصيده إلى النقطة 19، ولكنه استمر متذيلاً جدول ترتيب روشن، بينما جمدت الهزيمة رصيد الوحدة عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.
هدددددف!⚽
فايز سليماني يفتتح التسجيل للحزم⚽️🔥
الوحدة 0 × 1 الحزم#دوري_روشن_السعودي #الوحدة_الحزم | #SSC pic.twitter.com/RXU4M1TU5X
— SSC (@ssc_sports) April 25, 2024
هدددددف!⚽
بعد هجمة مرتدة سريعة.. بادموسي يضيف الهدف الثاني للحزم ⚽️🔥
الوحدة 0 × 2 الحزم#دوري_روشن_السعودي #الوحدة_الحزم | #SSC pic.twitter.com/9oGil3Rjja
— SSC (@ssc_sports) April 25, 2024