الرياضة في دوري ممتاز الطائرة.. الهلال يواصل انتصاراته والأهلي يتغلب على الابتسام

البلاد- جدة

واصل الهلال تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة مع نهاية ( الجولة 21 ) ماقبل الأخيرة، وذلك بعد فوزه على الفيصلي بثلاثة اشواط مقابل شوط

رافعاً رصيده 57 نقطة. جاءت نتائج الأشواط 25/12 ، 23/25 ، 25/15 ، 25/17. وتمكن الاتحاد من الحفاظ على مركزه الثاني رافعاً رصيده 48 نقطة بعد أن فاز بصعوبة على ضمك بثلاثة أشواط مقابل شوطين 25/21 ، 20/25 ، 25/22 ، 21/25 ، 17/15.

ونجح الاهلي من كسب لقاءه امام الابتسام بثلاثة اشواط نظيفة 25/23 ، 28/26 ، 25/20، وفاز النصر على الصفا بثلاثة اشواط دون مقابل 25/18 ، 25/23 ، 25/20. ونجح الخليج من الفوز على الوحدة بثلاثة اشواط نظيفة 25/22 ، 25/18 ، 25/23، وأخيراً حقق ابها الفوز على الهداية بثلاثة اشواط دون مقابل 25/21 ، 26/24 25/15.