جامعة طيبة تُتوج بكأس دوري قدم الجامعات

الرياض- هاني البشر
حقق فريق جامعة طيبة لقب بطولة دوري الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية فئة ( أ ) بفوزه على فريق الباحة 3-0 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب جامعة اليمامة بالرياض.
وعقب المباراة توج معالي نائب وزير التعليم للبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، وبحضور رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد بن صالح المزيني فريق جامعة طيبة بكأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ ٨٠ ألف ريال، وفريق جامعة الباحة بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية، ومبلغ ٦٠ ألف ريال، فيما نال لاعبو جامعة جازان الميداليات البرونزية وكأس المركز الثالث ومبلغ ٤٠ ألف ريال.
كما توج معاليه الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في دوري كرة القدم فئة ( ب )، حيث نال فريق جامعة حائل
الكأس والميداليات الذهبية، ومبلغ ٤٠ ألف ريال بحصوله على المركز الأول، وثانياً فريق جامعة حفر الباطن وحصل لاعبوه على كأس المركز والميداليات الفضية ومبلغ ٣٠ ألف، ريال وفي المركز الثالث فريق جامعة الطائف محققاً كأس المركز والميداليات البرونزية ومبلغ ٢٠ ألف ريال.
وتضمن الحفل تكريم حكام ومراقبي المباراة إضافة إلى درعين تذكاريين من اتحاد الرياضة الجامعية إلى جامعة اليمامة وعمادة القبول والتسجيل بالجامعة.
وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد بن صالح المزيني الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقتي دوري كرة القدم أ و ب، مبدياً اعتزازه وفخره بلاعبي الجامعات والمستويات التي قدموها خلال الأدوار التمهيدية للمنافسات حتى الختام، مؤكداً أنهم جيل المستقبل، وأن الاتحاد، وفي ظل الدعم الكبير الذي يجده من القيادة الحكيمة ووزارة التعليم، ممثلة في معالي الوزير رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ يوسف البنيان سيواصل عمله نحو تعزيز ودعم الرياضة الجامعية وصولاً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030 من خلال مواصلة تنظيم المسابقات في مختلف الرياضات لأبراز المواهب التي ستكون الداعم الأول والرئيس لمنتخبات الوطن وتنميتها لضمان استمرارية تحقيق المنجزات الرياضية ورفع علَم المملكة في جميع المحافل الإقليمية والقارية والدولية “.
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