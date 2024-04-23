الهند تتجه نحو الأخضر لتطوير شامل للطرق الوطنية

نيو دلهي : البلاد

تتحول الهند بوتيرة سريعة للغاية من دولة التي تعاني من نقص البنية التحتية تتجه الآن نحو دولة ذات شبكة طرق قوية حيث كسب وزير النقل الهندي نيتين جادكاري لقت ” رجل الطريق السريع” ومن المثير للإهتمام أن وزير الإتحادي لم يكن قصير الرؤية بشأن التأثير البيئي وهو كان وزيراً جديداً في الوقت نفسه عام 2015م والذي قام بإطلاق سياسة تهدف إلى انشاء ممرات طرق سريعة خضراء .

حيث كانت السياسة التي تم اعتمادها في عام 2015م تهدف إلى تعزيز الخضرة وتطوير ممرات الطرق السريعة صديقة للبيئة في جميع أنحاء الهند من خلال مشاركة المزارعين والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية بما في ذلك دائرة الغابات حيث تهدف الفكرة التنمية المستدامة وتقليل تأثير التلوث الهوائي والغبار عن طريق زراعة الأشجار والشجيرات على طول الطرق السريعة الوطنية .

ومن اجل الحفاظ على تركيزها على بناء شبكة طرق سريعة وطنية قوية ومستدامة، نظمت الهيئة الوطنية للطرق السريعة في الهند ورشة عمل وطنية لمدة يوم واحد في نيودلهي في 15 أبريل من الشهر الجاري لمناقشة الجوانب المختلفة من تقييم التأثير البيئي والتخطيط والتخفيف من اجل تحقيق اهداف وطنية شاملة وكان ضيف الشرف في الحدث هو آنوراغ جاين، الأمين العام لوزارة النقل والطرق الهندية .

كما تضمنت الجلسات مناقشة القضايا المتعلقة بتصاريح الحياة البرية ، رؤى حول ” التدابير الصديقة للبيئة للتخفيف من تأثير البنية التحتية الخطية على الحياة البرية والقضايا المتعلقة بتصاريح الغابات والبيئة وتقييم التأثير البيئي وخطة إدارة البيئة وتصاريح وتنظيمات منطقة السواحل ولوائحها وتطبيقها على مشاريع البنية التحتية للطرق . وفي هذا السياق ، قال آنوراغ ، الأمين العام لوزارة النقل والطرق الهندية ” فإن الدورات التعليمية مهمة للحصول على فهم أعمق لتصاريح وأنظمة الغابات والبيئة .

ومن المهم أيضاً أن تتبنى الأقسام المختلفة نهجاً تعاونياً بإستخدام اطار العمل ” جاتي شاكتي” اعلنه رئيس الوزراء الهندي من اجل تطوير البنية التحتية المستدامة للطرق السريعة بكفاءة مطلوبة في جميع انحاء البلاد. وخلال كلمته امام الجمهور في المؤتمر الوطني قال الضيف الشرف جيتندرا كومار بصفته المدير العام للغابات والمسؤول العالي عن تغير المناخ بوزارة البيئة والغابات ” علينا أن نتخذ خطوات نحو تسريع عملية التخطيط والمقترحات من خلال تحسين التعاون بين الإدارات المختلفة وكذلك وضع خريطة طريق محددة لإدماج الممارسات المستدامة في تطوير مشاريع البنية التحتية .

وقال سانتوش كومار يادف، رئيس مجلس إدارة الطرق السريعة ” اليوم هناك حاجة أكبر للتعاون وإدراج الممارسات المستدامة من مرحلة تصور المشروع إلى التطبيق “دي بي آر” . وفي هذا الصدد ، ذكر فيشال تشوهان ، عضو إدارة الطرق السريعة ” أن ضمان الإستدامة البيئية هو مسؤولية جماعية لجميع اصحاب المصالحة وأن المناقشات المستقبلية في ورشة العمل اليوم قد ساعدت على دفع جدول أعمال الإستدامة إلى الأمام ” على حد قوله .

انه في عام 2015م بمناسبة اطلاق سياسة الطرق الخضراء ، قال نيتين جادكاري ” أنه سيتم احتجاز 1% من التكلفة الإجمالية لجميع مشاريع الطرق السريعة لغرض زراعة الأشجار وصيانتها مشيراً إلى أن حوالي مبلغ 10 مليارات روبية هندية ستكون متاحة سنوياً لأغراض الزراعة ومنذ ذلك الحين، كانت مشاركة المجتمعات المحلية في أعمال الزراعة جزءاً من المبادرة حيث تهدف سياسة الحكومة إلى تغيير العملية برمتها لزراعة الأشجار المحاذية للطرق وتحسين المناطر الطبيعية الخضراء .

علماً أنه في العام الماضي، انضمت الحكومة الهندية إلى البنك الدولي ووقعت اتفاقية لمشروع ممرات الطرق السريعة الوطنية بالخضراء في اربع ولايات هندية بمساعدة قروض بقيمة 500 مليون دولار مقابل تكلفة إجمالية للمشروع تبلغ قيمتها 1288.24 مليون دولار . وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية وقعت ادارة الطرق السريعة الوطنية ومركز الوطني للإستشعار التابع لـمؤسسة آي ايس آر أو مذكر تفاهم مؤخراً لتطوير ” مؤشر التغطية الخضراء ” للطرق الوطنية بموجب السياسة الصادرة عام 2015م حيث قام مركز الوطني بالتقاط صور الأقمار الصناعية عالية الدقة لإجراء تقدير شامل عبر الولايات الهندية من اجل تغطية الخضراء على طول الطرق السريعة الوطنية بحسب المصدر .