بعد 84 عامًا | تشافي يحطّم رقمًا قياسيًا من الباب الخلفي

حطّم مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، رقمًا قياسيًا صمد لمدّة 84 عامًا، عندما انقاد إلى خسارة صعبة أمام غريمه ريال مدريد في الكلاسيكو (2-3).



أمسية الأحد، خسر برشلونة -حامل اللقب- بنتيجة (2-3) في الوقت القاتل أمام ريال مدريد، في إطار الجولة 32 من الدوري الإسباني (2023-2024).



الخسارة قضت على كل آمال برشلونة في الاحتفاظ بلقبه، بعد أن وسّع الفريق الملكي الفارق إلى 11 نقطة كاملة، قبل 6 جولات من نهاية الموسم.



تشافي (44 عامًا) دشّن رقمًا قياسيًا سلبيًا بخسارته، حيث أصبح أول مدرب لبرشلونة ينهزم في 4 مباريات متتالية في تاريخ مباريات الكلاسيكو.



آخر مدرب من برشلونة خسر 4 مباريات متتالية كان الأيرلندي باتريك أوكونيل الذي أشرف على تدريب الفريق الكاتالوني بين عامي 1935 و1940.

وخسر تشافي آخر 4 مباريات كلاسيكو أمام ريال مدريد في كل البطولات على النحو التالي بالترتيب:

– ريال مدريد 4-0 برشلونة ( أبريل 2023)

– ريال مدريد 2-1 برشلونة (أكتوبر 2023)

– ريال مدريد 4-1 برشلونة (ينـايـر 2024)

– ريال مدريد 3-2 برشلونة (أبريل 2024)

شاهد ملخص مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة 3-2