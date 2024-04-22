الكلاسيكو | ريال مدريد يهزم برشلونة بثلاثية مثيرة

انتصر ريال مدريد في ملعبه على برشلونة (3-2) سهرة الأحد في إطار مباريات المرحلة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).



في ملعب (سانتياغو برنابيو) وسع ريال مدريد الفارق إلى 11 نقطة مع برشلونة، قبل 6 أسابيع من إسدال الستار على الموسم في إسبانيا.



افتتح الدنماركي أندرياس كريستنسن أهداف الكلاسيكو في الدقيقة 6، ورد عليه فينيسيوس جونيور بالتعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 18.



في الشوط الثاني تقدّم برشلونة بهدفٍ عبر فيرمين لوبيز بالدقيقة 69، وجاء الرد الملكي سريعًا من لوكاس فاسكيز بعدها بـ3 دقائق فقط.



وعندما كانت تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، تمكّن النجم الإنجليزي جود بيلينغهام من تسجيل هدف انتصار ريال مدريد القاتل في الدقيقة 91.

شاهد أهداف الكلاسيكو 3-2