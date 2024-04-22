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السواحه يثمن جهود القطاع في التحول الرقمي بالسعودية

صحيفة البلادaccess_time14 / شوال / 1445 هـ      22 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

هنأ معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بعيد الفطر المبارك، مثمنًا على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية في القطاع والحكومة.

وزار معاليه مقر “سلام” بالرياض، وكان في استقبال معالي السواحه والوفد المرافق له الرئيس التنفيذي، المهندس أحمد العنقري وفريق الإدارة التنفيذية، واطلع معاليه خلال الزيارة على الدور الذي تلعبه كمشغل اتصالات سعودي في المساهمة في أجندة التحول الرقمي للمملكة والذي يمثل عنصراً أساسياً في رؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة، أعرب “العنقري”، عن سعادته بهذه الزيارة، قائلاً: “سعداء بزيارة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه وتشريفه لنا في المقر الرئيسي، الأمر الذي يعكس الدعم القوي الذي يوليه معاليه لقطاع الاتصالات والنهج التعاوني لتمكين مختلف الشركات والجهات المعنية العاملة في القطاع. كما تظهر الزيارة دعم القيادة وتضافر الجهود والمساعي الجماعية نحو تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030”.

والجدير بالذكر تأكيد “سلام” التزامها الراسخ بتوظيف التقنيات المتطورة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في دفع مسيرة التحول الرقمي في المملكة، ومضيها قدماً نحو تحقيق مستهدفاتها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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