400 فرصة استثمارية في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية

الدمام : البلاد

طرحت أمانة المنطقة الشرقية 408 فرص استثمارية متنوعة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، والتي تهدف إلى تعزيز اقتصاديات المنطقة.

وأوضحت أمانة الشرقية أن الفرص الاستثمارية تشمل تطوير الواجهات البحرية والمخططات والمراكز الحضارية، وتطوير البنية التحتية، والنقل، والأسواق، واللوحات الإعلانية، ومراكز ترفيهية وسياحية وبحرية، وأنشطة رياضية، والمصانع والمعارض والمستودعات، وسكن العمال، والمشاتل والمتنزهات، والحدائق العامة ومواقع استثمارية سياحية وتجارية متنوعة، بالإضافة إلى الأنشطة المؤقتة والموسمية كالمهرجانات والفعاليات والمراكز الترفيهية والمطاعم والحدائق وعربات الأطعمة في مدن ومحافظات المنطقة.

وأبانت أمانة الشرقية أن هذه الفرص الاستثمارية تمتاز بمدة تعاقدية تصل إلى 50 سنة وفترات إعفاء تصل إلى 10% من مدة العقود، وخفض الضمانات البنكية إلى 25% من قيمة العطاء، داعية المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية وتطبيق الذكي “فرص” للمشاركة بالفرص الاستثمارية.

يذكر أن الأمانة حصرت أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 116 مليون متر مربع، والتي تمثل قاعدة بيانات لقفزة استثمارية كبيرة بالمنطقة، وتستهدف الأمانة طرح 5 آلاف فرصة استثمارية متنوعة حتى عام 2026.