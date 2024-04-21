هيئة الأفلام تشارك في مهرجان “مالمو”

الرياض : البلاد

تعلن هيئة الأفلام عن مشاركتها في مهرجان “مالمو” للسينما العربية في الفترة من 22 إلى 28 من شهر أبريل الحالي، الذي يُعد من أهم المهرجانات السينمائية العربية الدولية منذ إطلاقه عام 2011م، وذلك انطلاقاً من حرصها على مد جسور التواصل مع المجتمع السينمائي المحلي والعالمي، وتعزيزاً لمكانتها الرائدة في مجالها.

وتعرض ضمن القائمة الرسمية المختارة للمهرجان 3 أفلام سعودية، وهي: فيلم “مندوب الليل”، وفيلم “سليق”، وفيلم “ترياق”، وعلى هامش مهرجان “مالمو” تنظم هيئة الأفلام جولة لعرض 4 أفلام سعودية في 5 مدن مختلفة في السويد، وهي: فيلم “هجان”، وفيلم “حوجن”، وفيلم”أمس بعد بكره”، وفيلم “مندوب الليل”؛ وذلك بهدف الترويج للأفلام السعودية عالمياً ودعم صانعيها، إضافة لتسليط الضوء على قطاع صناعة الأفلام في المملكة، وإبراز الجهود المحلية للجمهور السينمائي العربي والدولي.

يذكر أن مهرجان “مالمو” للسينما العربية، يُمثل منصة عربية تُسهم في دعم التفاعل الثقافي وتبادل الخبرات والمعرفة، حيثُ تسعى هيئة الأفلام من خلال مشاركتها إلى إبراز مدى حرصها على الظهور في المحافل السينمائية، وتقديم الرواية السعودية السينمائية من مصدرها، وتمكين المواهب السعودية المتميزة مع الاستمرار في دعم قدراتهم الإبداعية، والتفاعل مع المجتمع السينمائي من مختلف أنحاء العالم، مما يُعزز من إيصال رؤية ورسالة الهيئة على صعيدٍ عالمي.