غدًا.. افتتاح البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات بالرياض

البلاد- جدة
تنطلق منافسات البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات صباح غد الاثنين 22 أبريل 2024 في مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض، وتستمر حتى 25 الجاري، بمشاركة أكثر من 70 لاعبة يمثلن 12 دولة آسيوية ويتنافسن في منافسات 9 كرات فردي.
ويقام حفل افتتاح البطولة في تمام الساعة الخامسة مساء، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين ورئيس الاتحاد الآسيوي للبلياردو والسنوكر محمد النعيمي ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، ورؤساء وأعضاء وفود الدول المشاركة، ويشتمل الحفل على العديد من الفقرات.