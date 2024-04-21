الرياضة

غدًا.. افتتاح البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات بالرياض

صحيفة البلادaccess_time13 / شوال / 1445 هـ      21 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
تنطلق منافسات البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات صباح غد الاثنين 22 أبريل 2024 في مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض، وتستمر حتى 25 الجاري، بمشاركة أكثر من 70 لاعبة يمثلن 12 دولة آسيوية ويتنافسن في منافسات 9 كرات فردي.

ويقام حفل افتتاح البطولة في تمام الساعة الخامسة مساء، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين ورئيس الاتحاد الآسيوي للبلياردو والسنوكر محمد النعيمي ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، ورؤساء وأعضاء وفود الدول المشاركة، ويشتمل الحفل على العديد من الفقرات.

الجدير بالذكر أن هذه البطولة هي الأولى للسيدات قارياً، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، ويشارك فيها المنتخب السعودي وتبلغ جوائزها 20 ألف دولار سيتم توزيعها على أصحاب المراكز الأولى.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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