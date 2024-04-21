طالبة في الثانوية 47 بجدة تحصد “برونزية” معرض جنيف للاختراعات

جدة : ياسر خليل

في إنجاز وطني جديد حصلت الطالبة غلا عبدالرحمن الغامدي من الثانوية 47 التابعة لإدارة تعليم جدة، على الميدالية البرونزية، ضمن مجموعة من المراكز المتقدمة التي حققها الطلاب السعوديون من مختلف مناطق المملكة، في ختام منافسات معرض جنيف الدولي للاختراعات في دورته الـ 49، الذي أقيم الأسبوع الماضي بمدينة جنيف، وشارك فيه أكثر من ألف اختراع، من نحو 50 دولة حول العالم.

وهنأت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، الطالبة على تحقيق هذا الإنجاز الدولي المشرّف، كما قدمت التهنئة لوزير التعليم يوسف البنيان، ولإدارات التعليم على ما حققه طلاب وطالبات المملكة من نتائج متميزة في محفل فوز وتألق للوطن الغالي.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز تحقق بعقول وفكر سعودي بفضل الله ثم بما يجده التعليم في وطننا من دعم من قبل قيادة رشيدة تخطط وتوجه وتولي الابتكارات والأفكار الإبداعية والإنتاج الفكري جُل اهتمامها، وتدعم الخطة الإستراتيجية الطموحة للتحول الوطني.

كما قدّمت اللهيبي، التهاني لأسرة الطالبة غلا الغامدي، ولمدرستها مثمنة جهود كل من كان خلف تحقيق هذا الإنجاز الدولي المشرّف.

يُذكر أن الطلبة السعوديين حققوا 8 ميداليات لمراكز متقدمة بمعرض الاختراعات الدولي، تمثلت في 3 ميداليات ذهبية لكل من الطالبة سارة إبراهيم الشدي ـ تعليم الرياض والطالب خالد عبدالعزبز الكعبي ـ تعليم الشرقية والطالب عبد العزيز رجاء الحربي ـ تعليم القصيم.

إلى جانب ميداليتين فضيتين حققها الطالب إبراهيم عبدالله الدريس ـ تعليم الرياض، والطالب باسل عطية الغامدي ـ تعليم عسير، وثلاث ميداليات برونزية حققتها الطالبة مريم محمد السبيعي ـ تعليم الأحساء، والطالبة ملك حسن قيسي ـ تعليم جازان، والطالبة غلا عبـدالرحمن الغامدي ـ تعليم جدة.