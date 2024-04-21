“بيرشكوت” المملوك لمجموعة “يونايتد وورلد” يعود للدوري البلجيكي الممتاز

البلاد- جدة
توج فريق بيرشكوت- المملوك للأمير عبدالله بن مساعد- بطلًا للدوري البلجيكي للمحترفين B ليؤكد جدارته في موسم استثنائي شهد عودته إلى دوري المحترفين البلجيكي A، ليحجز مقعده مجددًا بين كبار الكرة البلجيكية.
وكان بيرشكوت قد حسم صعوده رسميًا إلى الدوري البلجيكي للمحترفين للموسم المقبل 2024-2025 قبل جولتين من النهاية، قبل أن يحسم لقب الدوري في الجولة قبل الأخيرة مستفيدًا من تعثر منافسيه.
وجاء حسم بيرشكوت للقب بعد تحقيقه 56 نقطة من 17 فوزًا كأكثر فرق الدوري تحقيقًا للانتصارات، كما سجل هجومه 46 هدفًا مقابل 29 هدفًا تلقتها شباكه كثاني أقوى خط دفاع.
وتعد هذه المرة الثانية خلال 3 سنوات التي يتواجد فيها بيرشكوت أحد أندية مجموعة “يونايتد وورلد” المملوكة للأمير عبدالله بن مساعد، بين الكبار في الدوري البلجيكي، حيث كان قد صعد موسم 2021-2022 ليعود إلى دوري الأضواء بعد غياب موسمين فقط.
وكان الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز قد تمكن من الاستحواذ على 50% من نادي بيرشكوت عام 2018 قبل الاتفاق على رفع نسبة الامتلاك إلى 75% عام 2020 لينجح النادي في العودة إلى دوري الأضواء في موسم 2021-2022 بعد غياب دام 7 سنوات.
يذكر أن إستراتيجية مجموعة يونايتد وورلد تعتمد على 3 محاور؛ تتمثل في اكتشاف واستقطاب المواهب، وتعظيم المداخيل التجارية، وتفعيل أفضل الممارسات الرياضية.
وتسعى “يونايتد وورلد” لأن تكون كيانًا استثماريًا رياضيًا وترفيهيًا محترفًا؛ يوفر فرصة لتحقيق عوائد مجزية عبر مجموعة واسعة من الاستثمارات في عالم كرة القدم، بما يجمع بين المكاسب المادية لأندية المجموعة والرعاة وبين النجاحات على مستوى اكتشاف المواهب.
وتندرج تحت ملكية مجموعة يونايتد وورلد حاليًا 4 أندية؛ على رأسها شيفيلد يونايتد أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ”، بجانب نادي بيرشكوت، والهلال يونايتد الإماراتي، وكيرالا يونايتد الهندي.
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