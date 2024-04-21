الرياضة الهلال يتوج ببطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة

البلاد- جدة

حقق الهلال لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بجولتين، بعد أن كسب لقاءه المؤجل أمام الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة، وتعتبر هذه البطولة رقم 19 التي يحققها الهلال في تاريخ مشاركته في الدوري الممتاز، وتبقى للهلال مباراتان أمام الفيصلي والأهلي لن تؤثر على حصوله على اللقب، بعد أن رفع رصيده النقطي لـ 54 نقطة بفارق 8 نقاط عن منافسه الاتحاد، الذي يحتل المركز الثاني بـ 46 نقطة، ثم الابتسام بـ 43 نقطة في المركز الثالث. وفي اللقاء المؤجل الثاني، تمكن النصر من تجاوز الأهلي في جدة بثلاثة أشواط دون مقابل، وتعتبر هذه الخسارة هي السادسة لفريق الأهلي فحل في المركز الرابع. يذكر أن السجل التاريخي للبطولة للأهلي بـ 25 لقبا، ويأتي الهلال ثانيا بـ19 لقبا، والاتحاد والمحيط بلقب وحيد.