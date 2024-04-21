الرياضة

الترجي يتجاوز صن داونز بهدف وحيد في ذهاب نصف نهائي أبطال إفريقيا

صحيفة البلادaccess_time13 / شوال / 1445 هـ      21 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
انتزع فريق الترجي الرياضي التونسي فوزًا ثمينًا بهدف نظيف من صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما أمسية السبت على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف اللقاء الوحيد لفريق الترجي، اللاعب البرازيلي يان ساس في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

بعدها ضغط الفريق الجنوب إفريقي بكثافة لخطف هدف التعادل، وهو ما كان قريبًا منه في أكثر من مناسبة؛ لولا تألق الحارس أمان الله ماميش ودفاعات الترجي التونسي.

ومن المقرر أن يستضيف فريق صن داونز نظيره الترجي الرياضي، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 من إبريل الجاري، في تمام التاسعة مساءً، على أرضية ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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