الترجي يتجاوز صن داونز بهدف وحيد في ذهاب نصف نهائي أبطال إفريقيا

محمود العوضي- جدة
انتزع فريق الترجي الرياضي التونسي فوزًا ثمينًا بهدف نظيف من صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما أمسية السبت على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
سجل هدف اللقاء الوحيد لفريق الترجي، اللاعب البرازيلي يان ساس في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.
بعدها ضغط الفريق الجنوب إفريقي بكثافة لخطف هدف التعادل، وهو ما كان قريبًا منه في أكثر من مناسبة؛ لولا تألق الحارس أمان الله ماميش ودفاعات الترجي التونسي.
🔴🟠 يان ساسي يفتتح التسجيل لـ #الترجي أمام صن داونز ⚽️🔥
🏆 ذهاب نصف نهائي #دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/LP9bJVTR5A
— 90+ (@90PlusKora) April 20, 2024