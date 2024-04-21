الأمير ‫عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفيري أستراليا وزامبيا لدى المملكة

الرياض : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير أستراليا لدى المملكة مارك دونوفان.

كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفير جمهورية زامبيا لدى المملكة دنكان موليما.

وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالين معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى.