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الأمير ‫عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفيري أستراليا وزامبيا لدى المملكة

صحيفة البلادaccess_time13 / شوال / 1445 هـ      21 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير أستراليا لدى المملكة مارك دونوفان.

 كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفير جمهورية زامبيا لدى المملكة دنكان موليما.

 وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 حضر الاستقبالين معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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