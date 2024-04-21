الرياضة

اتحاد “الفروسية” يكرم فيصل بن عبد الله ونواف بن فيصل وسامي النحيط

صحيفة البلادaccess_time13 / شوال / 1445 هـ      21 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
كرم الاتحاد السعودي للفروسية، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود مؤسس الاتحاد، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل رئيس الاتحاد السابق، والمهندس سامي بن سليمان النحيط؛ نظير عمله لأكثر من 27 عاماً في خدمة رياضة الفروسية.

وقدم سمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة دروعا تذكارية للشخصيات المكرمة؛ تقديراً لجهودهم ولما قدموه لرياضة الفروسية، وذلك في حفل ختام بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 الذي أقيم السبت على أرض مركز معرض الرياض للمؤتمرات والمعارض.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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