اتحاد “الفروسية” يكرم فيصل بن عبد الله ونواف بن فيصل وسامي النحيط

الرياض – هاني البشر

كرم الاتحاد السعودي للفروسية، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود مؤسس الاتحاد، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل رئيس الاتحاد السابق، والمهندس سامي بن سليمان النحيط؛ نظير عمله لأكثر من 27 عاماً في خدمة رياضة الفروسية.

وقدم سمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة دروعا تذكارية للشخصيات المكرمة؛ تقديراً لجهودهم ولما قدموه لرياضة الفروسية، وذلك في حفل ختام بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 الذي أقيم السبت على أرض مركز معرض الرياض للمؤتمرات والمعارض.