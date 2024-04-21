إختراعات الجامعة الإلكترونية في معرض جنيف

البلاد ــ الرياض

تشارك الجامعة السعودية الإلكترونية، في جناح الاختراعات السعودية المشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته الـ 49، بمشاركة 26 جامعة سعودية حكومية.

وأوضحت عميدة الدراسيات العليا والبحث والابتكار بالجامعة الدكتورة نسرين بنت سعدي أن المشاركة تشمل ثلاثة اختراعات من منسوبيها تبرز دور الجامعة في التفاعل العلمي مع المجتمع الدولي وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على مشاركة الجهات الأخرى في مجال البحث مجال البحث والابتكار.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الجامعة لمواصلة العمل على تطوير البحث العلمي، وتفعيل دوره في التحول إلى الاقتصاد المعرفي وفق خطة تطوير منظومة البحث والابتكار من أجل تحقيق مخرجات ابتكارية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.