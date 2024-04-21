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إختراعات الجامعة الإلكترونية في معرض جنيف

صحيفة البلادaccess_time13 / شوال / 1445 هـ      21 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

تشارك الجامعة السعودية الإلكترونية، في جناح الاختراعات السعودية المشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته الـ 49، بمشاركة 26 جامعة سعودية حكومية.

وأوضحت عميدة الدراسيات العليا والبحث والابتكار بالجامعة الدكتورة نسرين بنت سعدي أن المشاركة تشمل ثلاثة اختراعات من منسوبيها تبرز دور الجامعة في التفاعل العلمي مع المجتمع الدولي وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على مشاركة الجهات الأخرى في مجال البحث مجال البحث والابتكار.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الجامعة لمواصلة العمل على تطوير البحث العلمي، وتفعيل دوره في التحول إلى الاقتصاد المعرفي وفق خطة تطوير منظومة البحث والابتكار من أجل تحقيق مخرجات ابتكارية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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