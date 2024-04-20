كيف استثمر الاتحاد السعودي للفروسية استضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024؟

الرياض – هاني البشر
استثمر الاتحاد السعودي للفروسية استضافة بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024؛ من خلال تطوير البنية التحتية والكوادر العاملة وزيادة عدد البطولات منذ إعلان استضافة السعودية لكأس العالم في نوفمبر عام 2019.
وتعيش رياضة الفروسية في الوقت الحالي أفضل مراحلها في جميع النواحي؛ سواء من حيث استضافتها للأحداث الكبرى، أو نتائج فرسانها على الصعيد المحلي والعالمي، حيث نجح الاتحاد في تنظيم واستضافة 67 بطولة دولية خلال الأربعة أعوام الماضية؛ علمًا أن عدد البطولات الدولية التي نظمها واستضافها الاتحاد السعودي للفروسية، منذ تأسس خلال 29 عامًا بلغ 96 بطولة فقط.
كما سجل عدد الفرسان والفارسات خلال الأعوام الأربعة زيادة كبيرة وصل لـ 5382 فارسًا، و1072 فارسة، و169 حكمًا، و833 حكمًا ومدربًا، و1055 مالكًا، وخيالاً، و38 طبيبًا، إضافة لوصول عدد أكاديميات وأندية الفروسية لـ 170.
كما نجح أكثر من 30 فارسًا وفارسة في تحقيق نتائج ومراكز مميزة؛ أبرزها تأهل المنتخب السعودي لمنافسات قفز الحواجز في دورة باريس الألعاب الأولمبية 2024، وتحقيق ذهبية الفردي والفرق في دورة الألعاب الآسيوية 2023 في الصين، وتأهل ثلاثة فرسان سعوديين للمشاركة في كأس العالم لقفز الحواجز الحالية، وتحقيق كأس العالم لالتقاط الأوتاد 2023 في جنوب أفريقيا للفردي والفرق، وتحقيق ذهب الفردي والفرق في كأس العالم 2023 في رياضة الرماية من على ظهر الخيل في العلا.
وأنشأ الاتحاد السعودي مقر ” قفز السعودية” ليكون مقرًا خاصًا لبطولاته في الجنادرية (شمال شرق الرياض) على مساحة 65 ألف متر مربع.