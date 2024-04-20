في ذهاب نصف نهائي أبطال أفريقيا.. الأهلي يتعادل مع مازيمبي.. والحسم في القاهرة

البلاد- جدة
خيم التعادل السلبي على مواجهة الأهلي المصري أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بمدينة لومباشي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
بدأت المباراة بداية سريعة للغاية، وكان الأهلي هو من بادر بالهجوم وكاد بالفعل وسام أبو علي أن يسجل الهدف الأول من رأسية، ولكنه أضاعها، ثم حاول مازيمبي الوصول لمرمى الأهلي وهدد مصطفى شوبير في أكثر من كرة.
وفي الدقيقة 18 تصدى مصطفى شوبير لهدف محقق لمازيمبي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن شوبير كان على الموعد وتصدى لها ببراعة.
وسرعان ما رد الأهلي بفرصة خطيرة عن طريق رضا سليم بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكنها مرت أعلى الحارس.
ومع الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع تألق مصطفى شوبير وتصدى لهدف محقق لمازيمبي لينتهي الشوط مثلما بدأ بالتعادل السلبي بدون أهداف.
مع بداية الشوط الثاني، قام مدرب الأهلي كولر باستبدال أحمد نبيل كوكا الذي تعرض للإصابة مع نهاية الشوط الأول، وشارك بدلًا منه محمود متولي، فيما شارك بيرسي تاو بدلًا من رضا سليم.
وشهد الشوط الثاني ضغطًا كبيرًا من جانب مازيمبي لتسجيل الهدف الأول، ولكن قابله تكتل دفاعي من جانب الأهلي فضلًا عن تألق شوبير، الذي أنقذ الأهلي في أكثر من فرصة محققة للفريق الكونغولي.
وفي الدقيقة 63 تعرض أكرم توفيق لإصابة دامية أدت إلى خروجه وحل بدلًا منه محمد مجدي أفشة.
وفي الدقائق الأخيرة قام كولر بإجراء آخر التبديلات؛ حيث شارك محمود كهربا وطاهر محمد طاهر، بدلًا من وسام أبو علي وأحمد عبد القادر.
وشهدت الدقائق الأخيرة ضغط متواصل من جانب مازيمبي وسط تراجع في أداء النادي الأهلي، لينجح الأهلي في الخروج بنتيجة إيجابية بعض الشيء، ويلتقي الأهلي ومازيمبي مجدداً بالقاهرة، في مباراة الإياب المقرر لها الجمعة المقبل، لتحديد هوية المتأهل إلى النهائي.
من جهة أخرى، يلتقي فريق الترجي التونسي مع نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي الثاني مساء اليوم في العاصمة التونسية.
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