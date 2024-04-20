جامعة الطائف تكمل استعداداتها لاستضافة مهرجان المسرح الخليجي السادس

الطائف : البلاد

أكملت جامعة الطائف استعداداتها لاستضافة فعاليات مهرجان المسرح الخليجي السادس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر إقامته يوم غدٍ الأحد، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، ويستمر لمدة 5 أيام بمشاركة أكثر من 200 مشارك.

وخصصت الجامعة القاعات والمسارح لاحتضان حفل الافتتاح والفعاليات والعروض والبروفات الخاصة بفعاليات المهرجان، حيث تتجاوز طاقته الاستيعابية 3000 مقعد، فيما تم تخصيص مسرح القاعة الكبرى لإقامة العروض المسرحية البالغ عددها 3 عروض يومياً، فيما سيكون الحفل الختامي وتوزيع الجوائز يوم الخميس القادم بمسرح القاعة الكبرى.

وأوضح مدير المهرجان عميد شؤون الطلاب الدكتور أحمد فلاته أن الجامعة استعدت للمهرجان منذ وقت مبكر، وذلك بتشكيل اللجان المنظمة التي تقدم خدماتها للمشاركين، مبيناً أن المهرجان يهدف إلى زيادة التعارف وتعميق روح التعاون وتبادل الخبرات بين الشباب الجامعي في دول المجلس، وإبراز الثقافة والتراث الخليجي والعربي والإسلامي، وتعميق الاتصال بقضايا المجتمع، وتهيئة جمهور مسرحي محب للمسرح الهادف والبناء، وتهيئة المناخ الفني الخصب لإبداعات شباب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، وتطوير ودعم الفنون المسرحية الهادفة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون .

وبين أن المهرجان يقدم ضمن فعالياته ورش عمل ودورات ومحاضرات تتطرق مجالات الفنون المسرحية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال الإخراج المسرحي وكتّاب المسرح، إضافة إلى طرح أهم الموضوعات التي تحافظ على ديمومة هذا الفن الذي يختزل أهداف كبرى في طرح ومعالجة قضايا المجتمع المختلفة.

ويشارك في المهرجان (جامعة الطائف، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة البحرين، وجامعة قطر، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك سعود، وجامعة طيبة، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بدولة سلطنة عمان).

يذكر أن المهرجان المسرحي الجامعي لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس انطلق في الـ 6 مايو 2006م في دولة الكويت بمشاركة متميزة من الجامعات الخليجية بهدف زيادة التعارف وتعميق روح التعاون وتبادل الخبرات بين الشباب الجامعي وإبراز الثقافة والتراث الخليجي وتهيئة المناخ الفني الخصب لإبداعات شباب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس .