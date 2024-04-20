بمشاركة الهلال والاتحاد والابتسام والأهلي : جدة تستضيف كأس النخبة للكرة الطائرة 2024

البلاد- جدة
قرر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة إقامة بطولة كأس النخبة 2024 على صالة نادي الاتحاد بجدة خلال الفترة من 6 الى 9 من شهر مايو المقبل، بمشاركة الأربعة الفرق الأوائل بالدوري، وهي” الهلال والاتحاد والابتسام والأهلي” وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد.
وتمنى مقرر اللجنة الفنية والمسابقات بالاتحاد عبدالعزيز الرميحي التوفيق لجميع الفرق المشاركة، وأكد استعداد الاتحاد لهذه البطولة الهامة، التي ستكون مسك ختام البطولات الكبرى للموسم الرياضي.
وقال : الجميع يترقب بطولة قوية ستشهد تنافسا كبيرا بين الفرق الأربعة، خصوصا بعد التعزيزات التي أحدثتها الفرق من خلال إعارات اللاعبين المحليين والأجانب.
وأضاف: ” البطولة ستشهد تطبيق البروتوكول الدولي، الذي يطبق في بطولات العالم”ووجه شكره وتقديره لإدارة نادي الاتحاد على استضافة البطولة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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