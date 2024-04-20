الفارسان” بدر وهشام التميمي” يتوجان بذهبيتي بطولة آسيا للرماية من على ظهر الخيل

البلاد- جدة
حقق الفارسان” بدر علي التميمي، وهشام علي التميمي”، من كلية إدارة الأعمال في حوطة بني تميم التابعة لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، إنجازًا وطنيًا بإحرازهما الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للرماية من على ظهر الخيل، التي أقيمت في كازاخستان مؤخراً.
وتألق الفارس بدر التميمي في مسار الكازخي، مُثبتًا مهاراته الاستثنائية في الرماية من على ظهر حصانه، تاركًا جميع منافسيه خلفه ليحرز الميدالية الذهبية بجدارة.
ولم يقل هشام التميمي شأنًا عن أخيه، حيث حصد هو الآخر على الميدالية الذهبية في مساري القلعة والمتسلسل، مُبرزًا قدرته على التحكم بدقة في حصانه وإصابة الأهداف ببراعة.
ويُعدّ هذا الإنجاز استثنائيًا للوطن ولجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز خاصة، وتأكيدًا لتفوق المملكة في مجال رياضات الفروسية على المستوى الآسيوي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م