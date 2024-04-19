نقل مواطنة بطائرة الإخلاء الطبي من كوسوفا إلى المملكة لاستكمال علاجها

البلاد : متابعات

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في تيرانا اليوم الجمعة عن نقل مواطنة عن طريق طائرة إخلاء طبي من برشتينا في جمهورية كوسوفا إلى المملكة لاستكمال علاجها في أرض الوطن، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة وزير الخارجية فيصل بن فرحان وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

حيث قالت السفارة السعودية في تيرانا اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي “انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة قامت السفارة اليوم بنقل مواطنة عن طريق طائرة الإخلاء الطبي من برشتينا في جمهورية كوسوفا إلى المملكة لإستكمال علاجها، مع تمنيات السفارة لها بالشفاء العاجل.”.