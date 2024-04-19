المحليات

نقل مواطنة بطائرة الإخلاء الطبي من كوسوفا إلى المملكة لاستكمال علاجها

صحيفة البلادaccess_time11 / شوال / 1445 هـ      19 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في تيرانا اليوم الجمعة عن نقل مواطنة عن طريق طائرة إخلاء طبي من برشتينا في جمهورية كوسوفا إلى المملكة لاستكمال علاجها في أرض الوطن، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة وزير الخارجية فيصل بن فرحان وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

حيث قالت السفارة السعودية في تيرانا اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي “انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة قامت السفارة اليوم بنقل مواطنة عن طريق طائرة الإخلاء الطبي من برشتينا في جمهورية كوسوفا إلى المملكة لإستكمال علاجها، مع تمنيات السفارة لها بالشفاء العاجل.”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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