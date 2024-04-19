الرياضة مشاركة سعودية في سباق ماراثون دولي

البلاد- جدة شهد ماراثون طوكيو في مارس السابق مشاركة متسابق من المملكة العربية السعودية، في السباق المصنف من بين سباقات ماراثون أبوت السنوية الـ 6 الكبرى على مستوى العالم، حيث يعد الماراثون هو الوحيد في آسيا المُصنّف من بين الماراثونات الـ 6 الكبرى على مستوى العالم. وتأتي المشاركة السعودية بعد حصول الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على مقعد للمشاركة في الماراثون؛ وذلك في أعقاب زيارة أعضاء الاتحاد إلى اليابان لعقد اجتماعات مع مجموعة متنوعة من المنظمات الرياضية، حيث تضمن برنامج الاتحاد في اليابان زيارة الجمعية اليابانية الرياضية ومؤسسة ماراثون طوكيو ومعهد ASICS لعلوم الرياضة. وتبرز هذه المشاركة السعودية في الماراثون الشراكة الوثيقة بين الطرفين، والتي تشكل جزءاً من مشروع الرؤية السعودية اليابانية 2030، كما تعد ASICS اليابانية، شريكًا استراتيجيًا لعدد من فعاليات للاتحاد، إضافةً إلى مشاركتها مع الاتحاد كراعٍ رئيسي لاثنتين من الفعاليات الرياضية، بما في ذلك ماراثون الرياض. وشارك المتسابق عبدالرحمن صباغ أحد سفراء الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ضمن برنامج سفراء الرياضة للجميع من المملكة في ماراثون طوكيو بتاريخ 3 مارس السابق، بعد استيفائه كافة الشروط المطلوبة للالتحاق في السباق، حيث سبق له المشاركة في العديد من الفعاليات وسباقات الماراثون في المملكة وفي خارجها. وسبق للاتحاد السعودي للرياضة للجميع زيارة اليابان بهدف استكشاف سبل تعزيز الرياضات المجتمعية، وتمكين البرامج الرياضية المحلية، كما بحث وفد الاتحاد حينها مختلف المبادرات الرياضية لتشجيع المجتمع المحلي على ممارسة الرياضة، وتطوير الرياضات المجتمعية وفق أعلى معايير الجودة. يذكر أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع اختتم الشهر الماضي النسخة الثالثة من ماراثون الرياض، في ساحة المملكة أرينا في مدينة الرياض، والتي استمرت على مدى يومين، وذلك بمشاركة أكثر من 20 ألف متسابق ومتسابقة من 125 دولة حول العالم، وشهدت هذه النسخة من السباق بفئاتها الأربع مشاركة الآلاف من عشاق الرياضة ومحبي رياضة الجري من حول المملكة والعالم، بالإضافة إلى حضور واسع من الجمهور في متابعة الحدث التاريخي والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.