قدم شكره للقيادة على الدعم الكبير خلال حفل افتتاح كأس العالم لقفز الحواجز والترويض..  عبد الله بن فهد: أدعوكم للاستمتاع بتجربة رياضية لا تُنسى على أرض السعودية

الرياض – هاني البشر

أقيم أمسية الخميس حفل افتتاح فعاليات النسخة الـ 45 من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 51 فارسا وفارسة بـ 60 جوادا يمثلون 24 دولة من بينهم الفرسان المصنفون الستة الأوائل على التوالي في قائمة التنصيف العالمي في قفز الحواجز.

ورحب صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية بالمشاركين في البطولة، وقال سموه في حفل افتتاح البطولة: “أرحب بكم جميعًا في السعودية، حيث نسعد بأن تكون العاصمة الرياض المستضيف الأول لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز والترويض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ انطلاقتها قبل قرابة 46 عامًا”.

وأضاف سموه: “لقد عمل الجميع بجد واجتهاد منذ أكثر من أربعة أعوام، من أجل الإعداد لهذه المناسبة؛ لتكون لائقة بروادها والمشاركين فيها، إلى جانب جمهورها الشغوف في العالم أجمع”.

وشدد صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله على أن اختيار الرياض لاستضافة هذه البطولة يشكل تأكيدًا قويًا على الثقة الكبيرة التي تحظى بها السعودية في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، وقال: ” هي نتيجة طبيعية للدعم اللامحدود من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- والمتابعة المستمرة من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية”.

وبين سمو رئيس الاتحاد السعودي للفروسية أن عدد كبير من الفرسان والفارسات من جميع أنحاء العالم يجتمع اليوم في الرياض من بينهم ثلاثة فرسان سعوديون يسعون لتحقيق الفوز، وتمثيل بلدانهم خير تمثيل.

وأضاف سموه “نحن مستعدون ومتحمسون لمشاهدة المواهب الاستثنائية، والأداء الفني الكبير الذي سيقدمه المشاركون خلال هذه النسخة، آملين أن تكون البطولة فرصةً لتعزيز روح التنافس الشريف والتضامن الرياضي بين الجميع”.

وقدم سمو رئيس الاتحاد السعودي للفروسية شكره وتقديره للاتحاد الدولي للفروسية على تعاونهم الدائم ولجميع الأفراد والجهات التي ساهمت في الإعداد لهذا الحدث الكبير، بما في ذلك الفرق التنظيمية والشركاء والرعاة، فشكراً لهم، وقال “كل التوفيق للجميع، وأدعوكم للاستمتاع بتجربة رياضية لا تُنسى على أرض السعودية”.