الرياضة غداً .. ختام كأس العالم لقفز الحواجز والترويض بالرياض

الرياض – هاني البشر

يسدل الستار غداً السبت على نهائي النسخة الـ 45 من بطولة كاس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، وذلك بإقامة شوط نهائي كأس العالم لقفز الحواجز على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في العاصمة الرياض. وانطلقت البطولة الأربعاء الماضي، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 51 فارسا وفارسة بـ 60 جوادا يمثلون 24 دولة، وبجوائز مالية بلغت 2,6 مليون يورو (10.4 مليون ريال)، تعد الأغلى في تاريخ كؤوس العالم لقفز الحواجز. ونجح الفرسان السعوديون رمزي الدهامي، والشربتلي والمبطي في ضمان التأهل الى النهائي برفقة 27 من صفوة فرسان العالم بعد ان قدموا أداءً رائعاً خلال منافسات اليومين الأول والثاني. كما يشارك في الشوط النهائي السويدي هنريك فون إيكيرمان حامل اللقب والمصنف الأول عالمياً بجانب المصنفين الخمسة الأوائل “تباعاً” بعد ضمانهم التأهل. ويقام الشوط الختامي على جولتين منفصلتين، بحواجز ارتفاع 1.6 متر، في الجولة الأولى يشارك 30 فارسا وفارسة، يتأهل منهم 20 فارسا وفارسة للجولة الثانية؛ لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة.