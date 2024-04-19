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توجه عبد الله بن فهد باللقب.. ” باتريك كيتل” بطلًا لكأس العالم للترويض

صحيفة البلادaccess_time11 / شوال / 1445 هـ      19 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
توج صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية بحضور البلجيكي إنغمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، الفارس السويدي باتريك كيتل بلقب النسخة الـ 37 في كأس العالم للترويض 2024، وذلك قبل يوم من ختام بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، المقامة حالياً على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض.

وحسم الفارس السويدي باتريك كيتل العالمي للترويض، اللقب لأول مرة في مشواره وذلك بنسبة 81.661 في المائة في التقييم العام وسط حضور جماهيري غصت بهم مدرجات “الرياض أرينا”، فيما نالت الدنماركية نانا سكودبورغ مرالد المركز الثاني بـ 81.429 في المائة، ونالت الألمانية ايزابيل ويرث المركز الثالث بـ 81.404 في المائة.

وشارك في نهائي الترويض 15 فارسًا وفارسة يعدون من صفوة فرسان العالم، ويمثلون 12 دولة، فيما بلغ مجموع الجوائز 400 ألف يورو (1.6 مليون ريال)، حيث تعد الأعلى في تاريخ كؤوس العالم للترويض والبالغ عددها 36 نسخة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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