الرياضة

المنتخبات السعودية ترفع غلتها في الألعاب الخليجية إلى 33 ميدالية

صحيفة البلادaccess_time11 / شوال / 1445 هـ      19 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
حققت المنتخبات السعودية، المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات، 15 ميدالية متنوعة (8 ذهبيات، 5 فضيات، برونزيتين) في اليوم الثالث لمنافسات الدورة، وذلك في مسابقات ألعاب القوى، والجوجيتسو، وألعاب القوى البارالمبية اليوم، رافعةً رصيدها إلى 33 ميدالية (15 ذهبية، 10 فضيات، 8 برونزيات).

 

وافتتح العداء علي الرميح، مشاركة المنتخب السعودي لألعاب القوى، بتحقيقه ذهبية سباق 400م حواجز، بعد أنهى السباق بالمركز الأول وزمن 53.94 ثانية.

 

وأحرز زميله محمد الزاير، ذهبية مسابقة إطاحة المطرقة، بعد أن رمى لمسافة 70.04م محطماً بذلك رقمه الشخصي السابق 66.40م.

وطار العداء مبارك اليامي، بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسباق 100م بعد أن أنهى السباق بزمن 10.89 ثوانٍ، تاركاً الميدالية الفضية لزميله حسين عبدالباقي بزمن 10.90 ثوانٍ.

 

وأضاف زايد البيشي الميدالية الخامسة لأم الألعاب السعودية في يومها الأول، بحصوله على فضية مسابقة دفع الجلة بمسافة 15.44م، محطماً رقمه الشخصي السابق 14.97م، فيما ذهبت برونزية المسابقة لزميله ناصر الدوسري بعد أن رمى لمسافة 14.15م. وتستكمل منافسات أم الألعاب اليوم الجمعة في نادي ضباط شرطة دبي.

وفي ألعاب القوى البارالمبية، خطف العداء البراء القرني، ذهبيتي، سباق 100م كراسي متحركة (T54)، وسباق 800م كراسي متحركة لذات الفئة، بعد أن أنهى سباق الـ100م بزمن 14.53 ثانية، وسباق الـ800م بزمن 1.48.80 دقيقة.

وانتزع زميله فهد التركي ذهبية مسابقة رمي الرمح (F55)، بعد أن رمى لمسافة 13.13م.

ويستكمل القرني والتركي مشاركتهما بالدورة، عندما يتواجد القرني في نهائي سباق 400م عند السابعة من مساء اليوم الجمعة، فيما شارك التركي في مسابقتي قذف الجلة ورمي القرص.

وجاءت ميداليات الجوجيتسو الـ6، بتحقيق إلياس بانجر ذهبية وزن 62 كجم عقب فوزه في 4 مواجهات، وانتزع زميله عبدالله ندا ذهبية وزن 77 كجم.

وفاز حسن ندا بالمركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات وزن 52 كجم، وعبدالرحمن فقيه بفضية وزن 69 كجم تحت 16 عاماً، وعبدالرحمن حناوي بفضية 69 كجم تحت 18 سنة.

واختتم خالد حباب، مشاركة أخضر الجوجيتسو بالدورة الخليجية، بنيله المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنافسات وزن 48 كجم.

يذكر أن منافسات الريشة الطائرة تنطلق اليوم الجمعة بمشاركة منتخبات السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، في صالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

ويمثل أخضر الريشة الطائرة، اللاعبان فهد المالكي ويزن صائغ، والبتول المطيري وصبا الحارثي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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