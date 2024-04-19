المنتخبات السعودية ترفع غلتها في الألعاب الخليجية إلى 33 ميدالية

البلاد- جدة
حققت المنتخبات السعودية، المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات، 15 ميدالية متنوعة (8 ذهبيات، 5 فضيات، برونزيتين) في اليوم الثالث لمنافسات الدورة، وذلك في مسابقات ألعاب القوى، والجوجيتسو، وألعاب القوى البارالمبية اليوم، رافعةً رصيدها إلى 33 ميدالية (15 ذهبية، 10 فضيات، 8 برونزيات).
وافتتح العداء علي الرميح، مشاركة المنتخب السعودي لألعاب القوى، بتحقيقه ذهبية سباق 400م حواجز، بعد أنهى السباق بالمركز الأول وزمن 53.94 ثانية.
وأحرز زميله محمد الزاير، ذهبية مسابقة إطاحة المطرقة، بعد أن رمى لمسافة 70.04م محطماً بذلك رقمه الشخصي السابق 66.40م.
وطار العداء مبارك اليامي، بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسباق 100م بعد أن أنهى السباق بزمن 10.89 ثوانٍ، تاركاً الميدالية الفضية لزميله حسين عبدالباقي بزمن 10.90 ثوانٍ.