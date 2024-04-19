الرياضة الجعيد: كورسات وحواجز كأس العالم لقفز الحواجز ميزتها في صعوبتها

الرياض – هاني البشر

استغرق عمل فريق تصميم حواجز بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 أكثر من شهر لتصميم حواجز الأشواط الثلاثة في محفل الفروسية الكبير، الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. وانطلقت فعاليات النسخة الـ 45 من البطولة الأربعاء الماضي على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 51 فارسا وفارسة بـ 60 جوادا يمثلون 24 دولة. ويضم فريق العمل ستة مصممين دوليين؛ من بينهم الثلاثي السعودي سمير الجعيد، وتركي الشهري، وخالد النهدي، برئاسة الألماني فرانك روثن بروق، وقال الجعيد: “بفضل الله أولاً، ثم بدعم سمو الأمير عبد الله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، وللمرة الأولى يتواجد ثلاثة مصممين سعوديين في بطولة بهذا الحجم، حيث تم اختيارنا من قبل الاتحاد الدولي بفضل هذا الدعم لهذه البطولة والبطولات الدولية والمحلية التي شاركنا فيها، والتي من خلالها أثبت المصمم السعودي أنه محل الثقة وجدارته بالتواجد في المحافل الكبرى”. وعن تصاميم الكروسات “خرائط الأشواط” والحواجز واختلافها عن حواجز البطولات الدولية الأخرى، قال الجعيد: “صعوبة الكروسات والحواجز أكثر ما يميزها، هنا كل شيء مختلف، عدد الحواجز 13 حاجزاً وهو العدد الأكبر و16 قفزه، ارتفاها 1.60 متر المسافات بين الحواجز أقل، حتى الألوان والأشكال هنا أقل وأصعب”. وأضاف: “احتاج فريق العمل تجهيز أكثر من 20 كورس وأكثر من 30 حاجزا، وبدأ العمل فيها من أكثر من شهر حتى تم الاستقرار على الكروسات والحواجز التي ظهرت في البطولة، حيث يتم اختيارها حسب قوة المنافسة والمشاركين”. وأوضح الجعيد أنهم يضعون دائماً سلامة الفرسان والجياد في المقام الأول، وانه تم وضع خطة بديلة تحسبا لأي ظرف طارئ”.