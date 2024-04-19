أخضر الصالات يتغلب على نظيره الأسترالي في كأس آسيا

البلاد- جدة
تغلب المنتخب الوطني السعودي الأول لكرة قدم الصالات، على نظيره منتخب أستراليا بنتيجة 4/2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة بانكوك أرينا، ضمن مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقامة في بانكوك المؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تمكن لاعبو “أخضر الصالات” من تسجيل أهداف المباراة التي جاءت عن طريق كل من نواف العروان (هدفين) وفارس القحطاني وعبدالله المغربي.
هذا وسيلعب الأخضر يوم الأحد المقبل مباراته الأخيرة في دور المجموعات عندما يلتقي نظيره منتخب أوزبكستان.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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