في يومها السابع.. الصين تقفز لـ” الثالث”.. ورومانيا تخطف الذهبية الأولى في عالمية المبارزة

الدرعية تحتفي بالوفود وقناع ضوئي يبهر المشاركين
الرياض- هاني البشر
أحرز الروماني فلاد كوفاليو الميدالية الذهبية الأولى لمنتخب بلاده في بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب المقامة حاليا في صالة أرينا بجامعة الملك سعود، فيما حقق بافيل الميدالية الفضية، وحصل الاسباني سانتياغو مادريجال على الميدالية البرونزية، ونال الأمريكي ويليام موريل على البرونزية والمركز الثالث المكرر، وتوج دونالد انثواني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة، الفائزين في منافسات سلاح السايبر (فردي) للرجال تحت 20 عاما، ضمن اليوم السابع من المنافسات.
وفي نهائي منافسات فردي السيدات لسلاح السيبر تحت 20 عاما، توجت إيريكا أزي نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة، الصينة تشيمياو بان بالميدالية الذهبية، بعد فوزها على ألكسندرا ميخائيلوفا التي نالت الميدالية الفضية، فيما ظفرت الاوزبكية لويزا فرناندا هيريرا لارا بالميدالية البرونزية، ونالت الفرنسية أليخاندرا مانجا البرونزية والمركز الثالث المكرر.
وبذلك تحافظ الولايات المتحدة الامريكية على صدارة الترتيب العام بـ10 ميداليات (3 ذهبية، 2 فضية، 5 برونزية) وبقيت إيطاليا في الوصافة بـ9 ميداليات (2 ذهبية، 3 فضية، 4 برونزية) فيما قفزت الصين للمركز الثالث بثلاث ميداليات (2 ذهبية، و1 برونزية) .
انطلاق (سيبر) الناشئين
تنطلق عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم غد الجمعة منافسات سلاح السايبر للناشئين (فردي) للرجال والسيدات تحت 17 عام على صالة ارينا بجامعة الملك سعود بالرياض ، ويمثل المنتخب السعودي في المنافسات كل من” فياض العبيدي وجهاد العبيدي وأحمد العمران: وعلى مستوى السيدات تلين القضماني.
تلين لاعبة المنتخب السعودي: تمثيل مشرف
وصفت تلين القضماني لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة تحت 17عاماً، مشاركتها في بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب، بالمهمة كونها بمثابة الحلم لها منذ بدايتها في اللعبة وهو ما تحقق على أرض الواقع مشيرة إلى أن الاستفادة عظيمة ومكاسبها عديدة من حيث الخبرة والاحتكاك بمبارزات في أعلى التصنيف الدولي، وأضافت: ” خوض التجربة في هذا الحدث العالمي مهم للاطلاع على أحدث أساليب اللعب العالمية عن قرب، متمنية التوفيق في بقية أيام البطولة.
الدرعية تحتفي بالوفود
أقام الاتحاد الدولي للمبارزة واللجنة المنظمة للبطولة، حفل عشاء للوفود المشاركة في منافسات بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب التي ستختتم بعد غد السبت في صالة أرينا بجامعة الملك سعود في الرياض.
وشهد الحفل الذي أقيم في الدرعية تواجد كافة الوفود والضيوف واللجان العاملة في البطولة، وتم في نهاية الحفل تبادل الدروع والهدايا التذكارية وتكريم اللجان العاملة، ونالت الدرعية التي اختيرت عاصمةً للثقافة العربية للعام 2030، إعجاب الحضور لما تمثله من إرث تاريخي للمملكة العربية السعودية
قناع ضوئي يبهر المشاركين
استُخدم في البطولة 98 شاشة منها 18 شاشة بتقنية الألياف الضوئية لأول مرة في تاريخ بطولات المبارزة، والتي سيتم استخدامها في أولمبياد باريس 2024م ، وتٌظهر الشاشات الجديدة اسم اللاعب و دولته ووقت المنافسة، حيث تم توزيع الشاشات في الملاعب لعرض للنتائج والمباريات المقبلة في البطولة.
وتعد الشاشة الرئيسة من أكبر شاشات العرض في بطولات المبارزة حيث بلغ قياسها 20م×4م و يتم عرض جميع التفاصيل الخاصة باللاعب من اسمه ومنتخب بلاده والبث المباشر للمنافسة.
إلى جانب رفع أعلام الدول أثناء عزف النشيد الوطني خلال التتويج، وشهدت البطولة استخدام الاضاءات في قناع اللعب وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة، كما تم استخدام جهاز التحكم الالكتروني والنداء بالبطولة والذي يستخدم فقط في الاولمبياد.
حضور وتشجيع الطلاب
شهدت منافسات البطولة زيارة طلاب مدارس منطقة الرياض، لتشجيع المنتخب السعودي خلال منافسات سلاح السيبر التي انطلقت اليوم، وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد استقبلت الطلاب وقدم اللاعب زياد الريفي شرحا مبسطاً عن طريق ممارسة رياضة المبارزة وعدد اللمسات وأنواع الأسلحة الثلاثة (الشيش والابيه والسيبر)، خاض بعدها الطلاب تجربة حقيقية لممارسة اللعبة من خلال استخدام أسلحة اللعبة واللبس الخاص بالمبارزة، وقدمت اللجنة المنظمة هدايا تذكارية للطلاب في نهاية المنافسات.