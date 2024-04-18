المحليات

تعزيز العلاقات السعودية الأرمينية

صحيفة البلادaccess_time10 / شوال / 1445 هـ      18 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض أمس، معالي وزير خارجية جمهورية أرمينيا أرارات ميرزويان.

في بداية الاستقبال، رحب سمو وزير الخارجية بمعالي وزير الخارجية الأرميني والوفد المرافق له، متمنيًا لهم طيب الإقامة.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، وبحث مستجدات الأوضاع، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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