براءة اختراع للدكتورة عبير الألمعي في الهجمات السيبرانية

البلاد ــ أبها

حصلت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد، الدكتورة عبير بنت زاهر بن عواض الألمعي، بالشراكة مع المهندس عبدالمعين بن صالح بن عابد الشيخ؛ على براءة اختراع في مجال الأمن السيبراني من الهيئة السعودية للملكية الفكرية لاختراعهما (نظام الأمن والحماية الذكية Intelligent Security Safety System) الذي يعمل على تطوير أنظمة استشعار متقدمة وبرمجيات تحليلية ذكية، تعمل معًا على إنشاء درع حماية يمكنه الكشف المبكر والتحذير من أي أحداث غير متوقعة وبه أنظمة حماية ضد الهجمات السيبرانية.

وعن مميزات الاختراع؛ أبانت الألمعي أنه يتضمن حماية قوية ضد الهجمات السيبرانية، ما يعزز من أمان المنشآت الحكومية أو الخاصة في مواجهة التهديدات الرقمية؛ وكذلك التكامل مع البنى التحتية القائمة، وسرعة ودقة تحليل البيانات، وتعزيز الثقة والأمان للشركات والمجتمعات المحلية التي تعتمد على هذا النظام، إضافة إلى حماية الأرواح والبيئة من خلال منع الحوادث أو التقليل من آثارها.

يُذكر أن الباحثة الألمعي إحدى المبتعثات من الكلية التطبيقية برجال ألمع بجامعة الملك خالد لدراسة الدكتوراه في تخصص الأمن السيبراني، حيث أنجزت سلسلة من الاختراعات والإنجازات العلمية؛ حيث استطاعت التوصل إلى طريقة مبتكرة لحماية الشبكات من الاختراقات .