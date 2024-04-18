أكثر من 122 مليار ريال أصول الصناديق الاستثمارية بنهاية 2023م

الرياض : البلاد

نمت أصول الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية في السوق السعودية بنحو 5% تقريباً، بزيادة تقدر بـ 5,460 مليارات ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2023م، ليبلغ إجماليها نحو 122,578 مليار ريال، مقارنة 117,117 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من نفس العام .

وتحقق هذا النمو بدعم من الارتفاع الحاصل في الأصول المحلية والتي حققت نمواً بنسبة تقدر بـ 7% تقريباً وبزيادة بلغت نحو 6,348 مليارات ريال، ليبلغ إجماليها نحو 101,182 مليار ريال، لتشكل ما نسبته 82.5% تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية، وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر فبراير 2024م.

وشهدت أعداد المشتركين ارتفاعاً ربعيًا بنسبة تقدر بـ 4% تقريباً ليبلغ إجماليهم نحو 1,080,455 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع 2023م، كما حققت أعداد الصناديق العاملة نمواً بنسبة بـ 3% تقريباً ،ليبلغ إجماليها 291 صندوقاً استثمارياً.

يشار إلى أن إجمالي أصول الصناديق الأجنبية بلغ نحو 21,396 مليار ريال، لتشكل ما نسبته نحو 17.5% تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية.

فيما بلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية (المفتوحة) نحو 93,298 مليار ريال، وبعدد صناديق بلغت 267 صندوقاً، في حين بلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية (المغلقة) نحو 29,279 مليار ريال. وبعدد صناديق 24 صندوقاً.

وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية حسب نوع الاستثمار على 9 أنواع استثمارية متنوعة جاء أعلاها من حيث القيمة؛ أصول “الأسهم المحلية” بقيمة 27,904 مليار ريال، شكلت ما نسبته 22.8% تقريباً من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية، وجاءت ثانياً، أصول “الاستثمارات العقارية” بقيمة 24,730 مليار ريال، شكلت ما نسبته نحو 20.2% تقريباً من إجمالي الأصول الاستثمارية. فثالثاً، أصول الاستثمارات في “أدوات نقدية محلية” بقيمة 23,767 مليار ريال بنسبة شكلت 19.4% تقريباً من الإجمالي، وحلت رابعاً أصول الاستثمارات في “أدوات نقدية أجنبية” بقيمة 14,525 مليار ريال شكلت ما نسبته نحو 11.8% تقريباً من الإجمالي الأصول الاستثمارية.

وجاءت خامساً، أصول الاستثمارات في “صكوك وسندات محلية” بقيمة 13,787 مليار ريال شكلت ما نسبته 11.2% تقريباً من الإجمالي، وحلت سادساً، أصول الاستثمارات في “أصول محلية أخرى” بقيمة 10,994 مليار ريال شكلت ما نسبته 9% تقريباً من الإجمالي، فسابعاً، أصول الاستثمارات في “أسهم أجنبية” بقيمة 3,497 مليارات ريال شكلت ما نسبته 2.9% تقريباً من الإجمالي، وثامناً، أصول الاستثمارات في “سندات أجنبية” بقيمة 2,711 مليار ريال شكلت ما نسبته 2.2% تقريباً من الإجمالي، وأخيراً بالمرتبة التاسعة أصول الاستثمارات في “أصول أجنبية أخرى” بقيمة 663 مليون ريال.