9 ميداليات سعودية في افتتاح منافسات “الألعاب الخليجية”

البلاد- جدة
افتتح المنتخب السعودي للتايكوندو، شريط الميداليات السعودية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها دولة الامارات، بعد أن حقق لاعبوه 9 ميداليات متنوعة (3 ذهبيات، 4 فضيات، 2 برونزية) في اليوم الأول لمنافسات الدورة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.
وجاءت الذهبيات السعودية، عبر عبدالعزيز شبعاني الذي نال ذهبية وزن 61 كجم، وزميله عبدالمحسن الشويبي بانتزاعه ذهبية وزن 65 كجم، وأميرة البشر بفوزها بذهبية 51 كجم, في حين حقق محمد السرحاني فضية وزن 41 كجم، وصباح عسيري فضية وزن 33 كجم، وهديل إبراهيم فضية وزن 47 كجم، وميرال مطر فضية وزن 59 كجم.
وجاءت البرونزيتان، بواسطة اللاعب نايف حكمي في وزن 45 كجم، وزميله حمد الشنيفي بحصوله على برونزية وزن 53 كجم. وفرضت حالة الطقس المطرية، التي تشهدها دولة الإمارات، إيقاف جميع تدريبات ومنافسات الدورة الخليجية اليوم الثلاثاء, فيما أعلنت اللجنة المنظمة، تأجيل كافة مباريات مسابقة كرة القدم، التي كانت مقررة أمس الثلاثاء، بالإضافة لتأجيل افتتاح المركز الإعلامي المصاحب للدورة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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