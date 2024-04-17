دورتموند يجتاز أتلتيكو برباعية ويبلغ نصف نهائي الأبطال

تأهل بوروسيا دورتموند إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي (2023-2024) بتجاوزه أتلتيكو مدريد الإسباني سهرة الثلاثاء (4-2).



وحجز الفريق الألماني بطاقته في المربع الذهبي للمسابقة بعدما عوّض خسارته ذهابًا في إسبانيا (2-1)، ليصعد بمجموع المباراتين (5-4).



أقيمت المباراة في ملعب (سينغال إيدونا بارك) معقل الفريق الأصفر والأسود في مدينة دورتموند أمام حشد جماهيري قارب 82 ألف مشجّع.



سجّل أهداف بوروسيا دورتموند كل من جوليان براندت في الدقيقة 34، وإيان ماتسن (39) ونيكلاس فولكروج (71) ومارسيل سابيتزر (74).



في حين تكفّل بهدفي الفريق الضيف أتلتيكو مدريد كل من ماتس هوملز مدافع دورتموند بالخطأ في مرماه بالدقيقة (49) وأنخيل كوريا (64).

سيلاقي بوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أطاح بدوره ببرشلونة الإسباني.

شاهد أهداف مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد 4-2