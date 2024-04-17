باريس يُقصي برشلونة ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ باريس سان جيرمان الفرنسي نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي (2023-2024) بتجاوزه منافسه برشلونة الإسباني سهرة الثلاثاء.



وحقق الفريق الباريسي بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، انتصارًا تاريخيًا على حساب برشلونة في ملعب (مونتغويك) الأولمبي بأربعة أهداف لواحد.



وعبر باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي المسابقة بمجموع المباراتين (6-4) بعدما تدارك خسارته ذهابًا في ملعبه (حديقة الأمراء) بثلاثة أهداف لاثنين.



سجّل رباعية الـ(بي إس جي) كل من الفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة 40، والبرتغالي فيتينا (54) ثم الهدّاف كيليان مبابي في الدقيقتين 61 و89.



فيما كان برشلونة البادئ بالتسجيل في الدقيقة 12 عبر البرازيلي رافينيا، وتعرّض مدافع الفريق الكاتالوني رونالد أراوخو للطرد المباشر في الدقيقة 29.

يلعب باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني الذي أطاح بأتلتيكو مدريد الإسباني من ربع النهائي.

شاهد أهداف مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان 4-1