الخليج يتوج بكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة لأول مرة في تاريخه

الدمام- البلاد
توج الدكتور خالد الزغيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، فريق الخليج بكأس الاتحاد والميداليات الذهبية، بعد تحقيقه المركز الأول في البطولة. تقدم الأبطال رئيس نادي الخليج المهندس علاء الهمل.
وتوج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس وعبدالمحسن آل عبيد عضو الاتحاد” نادي الاتحاد” بالمركز الثاني والميداليات الفضية
فيما توج عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة محمد الفقية وإبراهيم آل إبراهيم، والمدير التنفيذي لمؤسسة النصر عبدالله آل شبيب “نادي الهلال” بالمركز الثالث والميداليات البرونزية.
وشهد اليوم الختامي حضور جماهيري كبير ومميز من أنصار فريق الخليج، الذين احتفلوا مع فريقهم بتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخ مشاركاته في لعبة الكرة الطائرة، واستحق الخليج الكأس؛ عطفاً على المستويات الفنية التي قدمها في البطولة.
وقد أسفرت نتائج الجولة الأخيرة عن فوز الخليج على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط 25/20 ، 25/27 ، 25/21 ، 25/20. وفاز الاتحاد على الابتسام بثلاثة أشواط نظيفة 25/18 ، 25/22 ، 25/20.
وجاء ترتيب الفرق بعد الجولة الأخيرة..
الخليج 9 نقاط بالعلامة الكاملة
الاتحاد 6 نقاط
الهلال نقطتان
الابتسام نقطة واحدة
– تحكيم مميز
قاد المباراة النهائية التي جمعت الخليج والهلال الدوليان سامي امين وخالد الحديثي، وظهر الحكمان بمستوى مميز، وقادا المباراة لبر الأمان.
جوائز الأفضلية
– جائزة أفضل ضارب مركز 2، لاعب الاتحاد أغاميز.
– جائزة أفضل لاعب مركز 3، لاعب الهلال حسن الوثلان.
– جائزة أفضل لاعب مركز 4، لاعب الخليج محمد مصطفى، وسوسا لويس من الاتحاد.
– جائزة أفضل معد، لاعب الخليج حسين المعيدي.
– جائزة أفضل ليبرو، لاعب الخليج صالح الدوسري.
– جائزة أفضل لاعب شامل، كودي من الخليج.
من جهته، هنأ الدكتور خالد الزغيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة فريق الخليج بعد حصوله على لقب كأس الاتحاد السعودي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م