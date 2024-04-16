“بيجو” BIGO تُحفّز زخم التحول الرقمي في السعودية

جدة : البلاد

في خطوة جريئة تؤكّد التزامها بالابتكار وترسيخ مفهوم التنوع والثراء الثقافي ودعم جهود التحوّل الرقمي، تبرز شركة “بيجو تكنولوجي” BIGO Technology كقوة مؤثّرة في المشهد الرقمي السريع التطور في المملكة العربية السعودية. وبفضل مشاركتها المتميّزة في معرض “ليب – LEAP” 2024 ونجاحها في تنظيم الدورة الثالثة من حدث توزيع جوائز “جالا” Gala الإقليمي السنوي الخاص بها، فإن “بيجو” BIGO لا تُشارك فقط في النهضة الرقمية في المملكة العربية السعودية فحسب؛ بل تساهم بشكل فاعل في تشكيل ملامحها.

شكّل شهر مارس 2024 علامة فارقة في سجل نجاحات “بيجو” BIGO في المملكة العربية السعودية، بدءًا بالتنظيم الرائع للنسخة الثالثة من حدث توزيع جوائز “جالا” Gala الإقليمي السنوي في الرياض. فالاحتفال بإنجازات المبدعين قد جعله أكثر من مجرّد حدث عادي، بل برز كدليل راسخ على الابتكار الثقافي والرقمي في منطقة الشرق الأوسط. وكانت الأنشطة التي شهدها الحدث، مثل تحدّي الأمثال العربية، ولوحات الرقص النجدي، وعروض العزف الموسيقي الأخّاذة على آلة العود، من بين السمات الرئيسية للحدث التي جذبت الأنظار نحوها، حيث شكّلت جسراً يربط الثقافة العربية التقليدية مع العالم الرقمي الحديث.

وبعد فترة وجيزة، اتخذت “بيجو” BIGO زمام المبادرة لتتصدّر المشهد مجدداً من خلال مشاركتها في معرض “ليب – LEAP” 2024، وهو أحد أكثر المؤتمرات التقنية تقدماً في مجال التفكير المستقبلي على مستوى العالم، والذي عقد في الرياض. وباعتبارها راع من الفئة الذهبية للحدث وعارضاً مشاركاً فيه، قدّمت “بيجو” BIGO أحدث ابتكاراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يؤكّد على حضورها كشركة رائدة في طرح منتجات وخدمات الاتصالات في الوقت الفعلي. وشكّلت مشاركة “بيجو” في معرض “ليب – LEAP” 2024 مؤشراً واضحاً على التزامها بدعم ريادة الأعمال والابتكار والتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

ومن أبرز ما توّج مشاركة “بيجو” BIGO في معرض “ليب – LEAP” 2024 هو الإعلان عن مهمتها الملهمة التي تمتد لخمس سنوات لتوفير 500 فرصة عمل في المنطقة، باستثمار يتجاوز 500 مليون دولار أمريكي. وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية كلياً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط من خلال تعزيز النمو في القطاع الرقمي والاقتصاد الإبداعي. ومن خلال خططها لتأسيس مكتب لها في المملكة العربية السعودية ليكون بمثابة مقرها الإقليمي، تضع “بيجو” BIGO الركائز الأساسية لبناء مستقبل تلعب فيه التقنية دوراً فاعلاً في تعزيز الروابط الإنسانية واحترام الثقافات والتنمية الاقتصادية.

متحدثاً عن رؤية الشركة التطلعية، قال إيان جوه، ممثل “بيجو تكنولوجي” BIGO Technology في معرض “ليب – LEAP”، “إن مشاركتنا في رحلة التطوير المستمر في المملكة العربية السعودية تتخطى نطاق المصالح التجارية؛ فهي تُمثّل بالنسبة لنا التزاماً راسخاً بأن نكون جزءاً لا يتجزأ من رحلة المملكة نحو مستقبل واعد ومشرق. ومن خلال تسخير التقنية كمحفز للتغيير الإيجابي، نتمكّن من بناء مجتمع تزدهر فيه قيم التنوع الثقافي والتفاهم المتبادل والتواصل العالمي.

إن لدى “بيجو” BIGO رؤية إستراتيجية شاملة للمملكة العربية السعودية تشمل جوانب متعددة، بما في ذلك تنمية المجتمع، والتقدّم التقني، والإثراء الثقافي. كما تهدف الشركة إلى إطلاق العنان للإمكانات الهائلة في المنطقة، وذلك من خلال بناء مجتمع حديث ومتنوع ومبتكر من خلال الشراكات الاستراتيجية ومبادرات نقل التقنية ومساعي توفير فرص العمل. ومن شأن هذا النهج أن يلعب دوراً حاسماً في دفع عجلة نمو القطاع الإبداعي في المملكة، بالإضافة إلى أنه يدعم نشر ثقافة الشرق الأوسط على نطاق عالمي.

ومن خلال جهودها المبذولة، لا تساهم شركة “بيجو تكنولوجي” في النهضة الرقمية للمملكة العربية السعودية فحسب، بل تُعدّ أيضاً شريكاً فاعلاً للمملكة في بلورة رؤية 2030. كما أن التزام الشركة بتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار وتشجيع التبادل الثقافي يضعها في منارة للابتكار في المنطقة. تواصل “بيجو” قيادة وتوسيع نطاق تطوير وتطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، وتعد جهودها دليلاً راسخاً على القوة التحويلية للتقنية في ربط وتوحيد المجتمعات والارتقاء بها عبر الحدود.

في قلب مشهد التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، تبرز “بيجو تكنولوجي” بحضورها المتألق لتقود الطريق عن جدارة نحو مستقبل واعد يتسم بالشمول والحيوية والإبداع. إن مساعي الشركة في المملكة العربية السعودية لا تقتصر على مجرد كونها سلسلة من الأحداث فحسب، بل تشكّل في الواقع علامة فارقة في رحلة المملكة نحو مجتمع متصل ومدعوم بالإمكانات ومتقدم تقنياً.