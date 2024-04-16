الرياضة 60 مليون دولار جوائز “كأس العالم للرياضات الإلكترونية” في الرياض

البلاد- الرياض أأعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية “EWCF” Esports World Cup Foundation، عن قيمة مجموع الجوائز المالية المقدمة خلال النسخة الأولى من “كأس العالم للرياضات الإلكترونية” والمُقامة بمدينة الرياض. حيث سيتم تقديم 60 مليون دولار، وهو ما يُعد الجائزة الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية والتي كانت في السابق لموسم الجيمرز: أرض الأبطال بمجموع جوائز بلغ 45 مليون دولار.

ويعكس مجموع الجوائز حجم الحدث العالمي الذي يستمر لمدة 8 أسابيع ويضم 20 منافسة يشارك فيها نخبة اللاعبين والفرق على مستوى العالم. كما تُمثّل الجوائز خطوة مهمة في سعي مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لتطوير وتنمية القطاع دوليًا في ظل تقديم خيارات مستدامة للمسارات العملية للاعبين والمنظمات متعددة الفرق. بالإضافة إلى دعم المؤسسة في كونها منصة جاذبة لأفضل المواهب والفرق والمنظمات، وذلك للاحتفاء بالتميز في الرياضات الإلكترونية وبجماهيرية القطاع. وتعليقًا على هذا الإعلان، قال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بطولة العالم للرياضات الإلكترونية: “تحقيق الرقم القياسي لأكبر جائزة في تاريخ الألعاب والرياضات الإلكترونية هو أمر رائع، ولكن الأمر الذي يدعو للفخر هو الرسالة الإيجابية التي ينقلها لمجتمع القطاع. مجموع الجوائز هو شهادة على استثمارنا في مستقبل الرياضات الإلكترونية، ودليل على التزامنا تجاه عشاقها ومحبيها، واستمرارًا لمهمتنا المتمثلة في خلق فرص تنافسية هادفة بمجموع جوائز من شأنه تغيير حياة اللاعبين”. ومن خلال نظام تنافسي مبتكر عبر أشهر الألعاب، ستمنح “بطولة الأندية” 20 مليون دولار لأفضل 16 ناديًا بناءً على أدائها الإجمالي. حيث يختار كل نادٍ الألعاب التي يريد المنافسة فيها. وفي ختام الحدث، سيتم تتويج النادي صاحب الأداء الأفضل في بطولات الألعاب المختلفة بأول كأس عالم للرياضات الإلكترونية للأندية. وسيتم تقسيم مجموع الجوائز المتبقية إلى ثلاث فئات إضافية هي: “الحدث الرئيسي، مكافآت اللاعبين، التصفيات التأهيلية”. وسيكون لكل بطولة من بطولات الأحداث الرئيسية البالغ عددها “20 منافسة” جوائزها الخاصة بإجمالي يتجاوز 33 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح مكافأة لأفضل لاعب في كل منافسة بقيمة 50,000 دولار. وقبل انطلاق الأحداث الرئيسية، سيتم تقديم أكثر من 7 ملايين دولار تتنافس عليها الفرق لحجز مقعدها عبر بطولات التصفيات المؤهلة والتي يديرها الناشرون الشركاء ومجموعة ESL FACEIT. وتقام منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في مجموعة متنوعة من أشهر الألعاب على مستوى العالم وهي: أبيكس ليجندز، كاونتر سترايك 2، دوتا 2، EA Sports FC 24، فورتنايت، فري فاير، أونر أوف كينغز، ليج أوف ليجندز، موبايل ليجندز بانغ بانغ، أوفر واتش 2، ببجي باتل جراوند، بجي موبايل، توم كلانسي رينبو 6 سيج، رينسبورت، روكيت ليج، ستار كرافت 2، ستريت فايتر 6، تيم فايت تاكتيكس، تيكن 8.