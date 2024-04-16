في اليوم الختامي لكأس الطائرة.. تتويج الخليج بالذهب.. و3 أندية تتصارع على الوصافة

الدمام-البلاد
تختتم غداً الأربعاء بطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، التي تقام مبارياتها على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف بمواجهتين؛ حيث يلتقي الاتحاد والابتسام 4 عصراً، ويقود اللقاء محمد الحناكي حكم أول، وأحمد الرجب حكم ثان وياسر اسماعيل مسجلاً وكامل الزاهر مراقباً للمباراة.
ويلعب الخليج والهلال 6 مساء، ويقود اللقاء سامي أمين حكم أول، وخالد الحديثي حكم ثان ومسفر الرشدة مسجلاً وأمين الطريفي مراقباً للمباراة.
وكان الخليج قد حقق لقب البطولة بعد فوزه في الجولة الأولى والثانية بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة على الاتحاد والابتسام محققاً العلامة الكاملة دون أي خسارة، ولن تؤثر مواجهته أمام الهلال على حسم اللقب في حالة خسارته بأية نتيجة، ويأتي الاتحاد في المركز الثاني بـ 3 نقاط، ثم الهلال بنقطتين، والابتسام بنقطة وحيدة.
وسيكون الصراع في مباريات اليوم الختامي لتحديد المراكز من الثاني للرابع لفرق الاتحاد والهلال والابتسام.
– جمهور الخليج على الموعد
يحظى فريق الخليج بقاعدة جماهيرية كبيرة في المنطقة الشرقية، وكان جمهوره حاضراً منذ انطلاق البطولة، وكان له دور كبير في مساندة الفريق ورفع الروح المعنوية للاعبين الذين استحقوا اللقب بجدارة، بعد تألقهم في مباراتي الاتحاد والابتسام، ويتوقع أن تشهد المباراة الختامية التي ستجمع الخليج والهلال حضورا جماهيريا كبيرا من أنصار فريق الخليج؛ للاحتفال بتتويج فريقهم بالبطولة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م