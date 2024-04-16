عقوبات بالجملة ضد الزمالك بعد مباراة القمة

وقّعت رابطة الأندية المصرية اليوم الثلاثاء حزمة عقوبات ضد نادي الزمالك على هامش مباراة القمّة الـ127 التي جمعته بالغريم التقليدي الأهلي أمس الاثنين.



الزمالك استطاع تحقيق الانتصار بنتيجة (2-1) بهدفي نجمه الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، ليرتقي إلى الترتيب العاشر على لائحة الدوري المصري.



وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إخفاء الكرات من الخط الجانبي للملعب، حينما كان الزمالك متقدّمًا في النتيجة، ما دفع الرابطة إلى توقيع عقوبات.



وجاءت العقوبات ضد الزمالك بصفته صاحب الملعب ومستضيف المباراة، حيث فرضت الرابطة غرامة بقيمة 50 ألف جنيه بسبب إخفاء الكرات لتضييع الوقت.



كما عوقب إداري الزمالك عمرو أبو العز بالإيقاف مباراتين، لاشتراكه في إبعاد الكرات عن لاعبي الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة على جانب الخط.



وشملت العقوبات أيضًا حرمان مصطفى حسين وهو أحد العمال في غرف خلع ملابس الزمالك، من الدخول إلى الملاعب لمدة 4 مباريات قادمة.

شاهد أهداف مباراة الزمالك والأهلي (2-1)