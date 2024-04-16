الرياضة “تيم برو” مديرًا تنفيذيًا لملاعب السعودية في “مونديال 2034”

البلاد- جدة أعلن الحساب الرسمي لـ “مشاريع السعودية” عبر منصة “إكس”، تعيين تيم برو مديرًا تنفيذيًا لملاعب كأس العالم 2034. ويمتلك تيم برو خبرة تزيد على 30 عامًا في مجال إدارة البرامج والمشاريع والتخطيط الإستراتيجي. وقاد تيم برو إدارة وتطوير ملاعب الألعاب الأولمبية في سيدني، وأثينا، وبكين، وملاعب كأس العالم 2022 في قطر. وفي مارس الماضي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إطلاق الهُوِيّة الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034، والتي تحمل شعار “معًا. ننمو”، (Growing. Together.). وتم الكشف عن الهُوِيّة البصرية، والشعار اللفظي الخاص بملف الترشح، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي. ويأتي هذا الإطلاق بعد إعلان المملكة العربية السعودية في أكتوبر من العام الماضي نية الترشح لاستضافة البطولة، وعقب إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم إرسال خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).